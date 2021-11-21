Turist kılığına giren youtuberlar taksici tarafından dolandırıldı

The Boss adında Youtube kanalı günümüzde turistlerin çokça maruz kaldığı bir konu olan taksiciler tarafından dolandırılmaya dikkat çekti.

The Boss adında Youtube kanalı olan Mert Karakaş ile Burak Tutal, Arap turist kılığına girerek taksiye bindiler. Turist sandığı yolculardan indi bindi alması gerekirken 20 Dolar alan taksici, Youtuberların kart ile ödeme teklifini de reddederek, ücreti nakit almakta ısrar etti.

İkinci bir taksiye binen youtuberlar yine bir taksici tarafından dolandırıldı. Taksimetreyi açmayan taksici turist sandığı yolculardan mesafeye aldırış etmeden sabit 100 lira ücret aldı.