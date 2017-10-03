Tunuslu girişimcilerden hükümete 'kamu personelini azaltma' çağrısı

03.10.2017 18:21:45

Tunuslu Girişimciler Konfederasyonu (CONNECT), hükümetten Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) talebine benzer şekilde kamu personeli yükünü azaltarak cari açığı düşürmesi çağrısı yaptı.

Tunuslu iş adamlarının buluştuğu çatı sivil toplum örgütü CONNECT Başkanı Tarık eş-Şerif, ülkenin 2018 ekonomik programını değerlendiren bir konferansta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şerif, kamu personeli maaşlarının cari açık üzerinde "yük olduğunu" belirterek, "Hükümet, masraflarını düşürmek için cesur kararlar almalı. Kamu personelini azaltmalı ve devletin sırtında yük olmamaları için bunları başka alanlara yönlendirmeli." diye konuştu.

Ülke ekonomisinde yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren kuruluşların yüksek vergilerden muzdarip olduğuna işaret eden Şerif, bunun önlenmesi için "Tunus ekonomisinin neredeyse yüzde ellisine tekabül eden kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi gerektiğini" söyledi.

Tunus anayasasına göre, hükümetin 2018 bütçe taslağını 15 Ekim'e kadar meclise sunması gerekiyor. Meclisin de bütçenin onaylanması gereken en geç 10 Aralık'a kadar bütçeyi değerlendirmesi öngörülüyor.

Tunus'ta yaklaşık 660 bin kamu personelinin 14 milyar dolara ulaşan gideri gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde kırkı oranında gider kalemi oluşturuyor.

Ülkeye dört yıllık taksitlerle 2,8 milyar dolar değerinde kredi vaadinde bulunan IMF de Tunus hükümetinden yerel para birimi Tunus dinarında dalgalı kura geçmesini ve bütçe üzerindeki kamu maaşları yükünü azaltmasını şart koşuyor.

Arap Baharı isimli sürecin fitilini ateşleyen ülke olarak bilinen Tunus'ta hükümet, devrim sonrasında ortaya çıkan istikrarsızlığın getirdiği düşen büyüme rakamları, yüksek kamu harcamaları ve uluslararası ödeneklerin azalması nedeniyle, artan cari açığı kapatmak için dış finansmana ihtiyaç duyuyor.