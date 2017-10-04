Tunus'taki otel saldırısı davası ertelendi

04.10.2017 15:20:57

Tunus'un güneyindeki Susa kenti sahilinde 2015 yılında onlarca yabancı turistin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan otel saldırısı nedeniyle 26 kişinin yargılandığı mahkemenin ocak ayına ertelendiği bildirildi.

Tunus Terörle Mücadele Mahkemesi Sözcüsü Süfyan Süleyti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'ta terör davalarına bakan beşinci mahkemenin, 2015 yılında Susa kentinde bir otele düzenlenen saldırıyla ilişkili olmakla suçlanan 26 kişinin davasının bir sonraki duruşmasının ocak ayına ertelendiğini söyledi.

Mahkemenin, aralarında 14'ü tutuklu 12'si tutuksuz, "öldürmeye ve terör eylemine yardım etmek, yasadışı faaliyette bulunan kişilere himaye sağlama" gibi suçlardan yargılanan sanıkların beraat talebini reddettiği bildirildi.

Tunus'un Susa kentinde Haziran 2015'te çoğunluğu batılı turistlerin bulunduğu bir otelin plajına düzenlenen saldırıda, aralarında saldırganın da bulunduğu İngiltere, Almanya ve Belçika vatandaşlarından 39 kişi hayatını kaybetmişti. Tunuslu bir gencin, botla sahile çıktığı ve otomatik silahla düzenlediği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Tunus'ta, 2015 yılında, başkentin gözde turistik mekanlarından Bardo Müzesine, Suse'de bir turistik otele ve Muhammed 5 Caddesindeki güvenlik güçleri aracına düzenlenen saldırılarda onlarca güvenlik birimi ve yabancı turist hayatını kaybetmişti.







