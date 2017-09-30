Tunus'ta yasa dışı göçmen operasyonu

01.10.2017 02:18:35

Tunus'tan yasa dışı yollarla İtalya'ya geçmeye çalışan 42 göçmenin yakalandığı bildirildi.

Tunus Kızılayı aktivistlerinden Şemseddin Merzuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Medenin iline bağlı sahil kenti Zarzis'ten tekneyle İtalya'nın Lampedusa Adası'na geçmeye çalışan 42 yasa dışı göçmeni yakaladığını söyledi.

Merzuk, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri taşıyan teknenin Zarzis Limanı'na götürüldüğünü ifade etti.



Lampedusa Adası, Tunus'a 138 km uzaklıkta bulunuyor.



