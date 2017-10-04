Tunus'ta düzensiz göçle mücadele

04.10.2017 19:59:51

Tunus'ta, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla İtalya'ya geçme hazırlığında olan 15 kişinin gözaltına aldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki üç bölgede yapılan operasyonlarda yasa dışı yollardan İtalya'ya geçmeye hazırlanan 15 kişi yakalandı.

Ülkenin batısındaki Nabil ile güneyindeki Sfaks ve Kerkene Adası'nda gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan söz konusu 15 kişinin, adli makamlara sevkedildiği belirtildi.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki Arap Uyanışı'nın fitilini ateşleyen Tunus'ta devrim, ekonomik beklentileri karşılamayınca Akdeniz üzerinden düzensiz göçlerde artış oldu. Tunus sahil güvenliğinin paylaştığı rakamlara göre, eylül ayında Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan Tunuslu ve Afrikalı 550 göçmen yakalandı. Bu rakamlara göre, geçen yılın aynı ayına oranla yasa dışı göçde 3 kat artış görüldüğü kaydedildi.