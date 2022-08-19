Tunceli'de tarihi köprü ortaya çıktı, dere ıslah çalışması durduruldu

Hıdır Ayboğa (77) da ilçede köprü olduğunu geçmişte duyduğunu belirterek, "Rivayete göre böyle bir köprü vardı ama yeri hiç bilinmiyordu. İlçenin en yaşlılarından biri benim ama nerede olduğunu hiç duymadım, sadece atalarımız böyle bir köprünün olduğunu söylüyordu. Bu ıslah çalışmasında merak ettiğim köprü ortaya çıktı. Sayın valimize, kaymakamımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ederim" dedi.