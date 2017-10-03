SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

Tunceli'de muharrem ayı

Alevi dedesi Yurt:- 'Hazreti İbrahim'in İsmail'i kurban ederken koçun indirildiği gün, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i yarıp Firavun'un zulmünden kurtulduğu gün, Hazreti İsa'nın çarmıhtan göğe yükseldiği gün hepsi bu aya tekabül eder. Hazreti Eyyup'un yaralarından kurtulduğu, sabırdan selamete çıktığı gün yine bu ay ve aşure günüdür'

Tunceli'de muharrem ayı
03.10.2017 23:16:03
Tunceli Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Alevi dedesi Ali Ekber Yurt, "Hazreti İbrahim'in İsmail'i kurban ederken koçun indirildiği gün, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i yarıp Firavun'un zulmünden kurtulduğu gün, Hazreti İsa'nın çarmıhtan göğe yükseldiği gün hepsi bu aya tekabül eder. Hazreti Eyyup'un yaralarından kurtulduğu, sabırdan selamete çıktığı gün yine bu ay ve aşure günüdür." dedi.

Muharrem ayı dolayısıyla Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği, Tunceli Cemevi'nde "Kerbela'yı anlama ve aşure günü" etkinliği düzenledi.

Programda konuşan Alevi dedesi Ali Ekber Yurt, muharrem ayının İslam alemi için en kutsal aylardan biri olduğunu söyledi.

Bu ayda meydana gelen bazı olaylardan dolayı muharrem ayının önemini artırdığını ifade eden Yurt, "Hazreti İbrahim'in İsmail'i kurban ederken koçun indirildiği gün, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i yarıp Firavun'un zulmünden kurtulduğu gün, Hazreti İsa'nın çarmıhtan göğe yükseldiği gün hepsi bu aya tekabül eder. Hazreti Eyyup'un yaralarından kurtulduğu, sabırdan selamete çıktığı gün yine bu ay ve aşure günüdür." diye konuştu.

Yurt, Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 73 kişinin şehit edildiğiini anımsatarak, Kerbela'nın acısının İslam dünyası için çok büyük önem taşıdığını ifade etti.

Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da gözü önünde çocuklarının ve akrablarının katledildiğini fakat buna rağmen Allah yolundan ayrılmadığını anlatan Yurt, şunları kaydeti:

"Bir baba düşünün ki gözünün önünde bütün çocuklarını, bütün yeğenlerini kaybetsin ama yine de davasından bir adım geri adım atmasın, yine de Allah için hak için karşısındaki o gürüha 'Allah'a sığının, tövbe edin' desin. Zerrece kin ve nefret beslemeden. Zerrece bedua etmeden. Zerrece hakarete karşı tarafı maruz bırakmadan. Sadece tek isteği olmuştur. İşte Hüseyin'i anlamak burada. Hüseyin'i olmak budur. Yoksa şekil ile söz ile Hüseyin'i olunmaz. ehlibeyet ahlakı budur, ehlibyet duruşu budur. Yüce ahlak, yüce sabır üzerine kurulmuştur, Kerbela'nın verdiği mesaj da budur."

Yurt, Kerbela olayının yasının yaklaşık bin 400 yıldır ilk günkü gibi yaşandığını belirterek, Kerbela'dan çıkarılacak tek sonucun birlik ve beraberlik olduğunu aktardı.

Elazığ Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Erkan Yar ile Munzur Üniversite Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Çoşkun Kökel, muharrem ayı, Kerbela ve aşure konularında sunum yaptı.

Program aşure ikramı ile sona erdi.




        YORUM YAZ
    Konca'nın milletvekilliği düşürüldü
    Konca'nın milletvekilliği düşürüldü
    HDP'li Besime Konca'nın 'terör propagandası yaptığı' gerekçesiyle, TBMM Genel Kurulu tarafından milletvekilliği düşürüldü.
    03.10.2017 22:04:09
    Sabri Sarıoğlu: Milli Takımı bekliyordum
    Sabri Sarıoğlu: Milli Takımı bekliyordum
    Milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, uzun bir aradan sonra milli takıma davet edildiği için gururlu ve mutlu olduğunu dile getirerek, 'Her Türk futbolcu milli takımı bekler. Ben de bekliyordum. Uzun zamandır bekliyordum, kısmet bu zamanaymış. Teklifi alınca çok mutlu oldum, gururla buraya geldim' dedi.
    03.10.2017 19:59:10
    Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'deki terör saldırısını kınadı
    Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'deki terör saldırısını kınadı
    Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleşen terör saldırısını kınadıklarını açıkladı.
    03.10.2017 19:14:19
    56 yaşındaki çiftçi kestiği ağacın altında can verdi
    56 yaşındaki çiftçi kestiği ağacın altında can verdi
    Denizli'nin Çameli ilçesinde, kestiği çam ağacının altında kalan 56 yaşındaki çiftçi Yüksel Yıldırım hayatını kaybetti.
    03.10.2017 19:12:59
    Kocaeli'de doğalgaz patlamasında can pazarı yaşandı
    Kocaeli'de doğalgaz patlamasında can pazarı yaşandı
    Kocaeli'de bir evde doğalgaz kaçağının fark edilmemesi üzerine patlama meydana geldi. Evde bulunan biri çocuk 3 kişi yaralanırken, binada yaşayan 14 kişi de dumandan etkilendi.
    03.10.2017 19:12:25
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talabani ailesine taziye telefonu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talabani ailesine taziye telefonu
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin ailesine taziye dileğinde bulundu.
    03.10.2017 19:12:00
    Amerika o ülkenin diplomatlarını sınır dışı edecek
    Amerika o ülkenin diplomatlarını sınır dışı edecek
    ABD, Havana'daki Amerikalı diplomatlara yönelik şüpheli saldırılar nedeniyle Kübalı 15 diplomatı sınır dışı edecek.
    03.10.2017 19:11:37
    Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
    TİMETÜRK SON HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    'Göğüs dekoltesiyle sunulan haberleri erkekler hatırlamıyor'
    'Göğüs dekoltesiyle sunulan haberleri erkekler hatırlamıyor'
    Vergi zammı S-400 için
    Vergi zammı S-400 için
    Beyoğlu'nda kafeye silahlı saldırı
    Beyoğlu'nda kafeye silahlı saldırı
    Ahmet Hakan’a 'İhsan Şenocak' tepkisi: “Bin Türlü Şerefsizlik…”
    Ahmet Hakan’a 'İhsan Şenocak' tepkisi: “Bin Türlü Şerefsizlik…”
    İhsan Şenocak'tan Ahmet Hakan'a: Sebbiye memuru
    İhsan Şenocak'tan Ahmet Hakan'a: Sebbiye memuru
    O Rahibin telefonunda FETÖ’cü subay listesi
    O Rahibin telefonunda FETÖ’cü subay listesi
    Barzani'den TSK'nın askeri tatbikatına açıklama
    Barzani'den TSK'nın askeri tatbikatına açıklama
    İbadi: Referandum sonuçlarını tanımayacağız
    İbadi: Referandum sonuçlarını tanımayacağız
    'Türkiye harekât başlatırsa İsrail müdahil olur...'
    'Türkiye harekât başlatırsa İsrail müdahil olur...'
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    Şam'dan IKBY açıklaması
    Şam'dan IKBY açıklaması
    Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı!
    Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı!
    TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
    SON YORUMLANANLAR
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    Vergi zammı S-400 için
    Vergi zammı S-400 için
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
    Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    ABD'de konsere silahlı saldırı
    ABD'de konsere silahlı saldırı
    Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
    Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
    Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
    Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
    Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
    Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
    TİMETÜRK BİYOGRAFİ
    Devrim Kök
    Devrim Kök
    Mehmet Özhaseki
    Mehmet Özhaseki
    Eşref Sencer Kuşcubaşı
    Eşref Sencer Kuşcubaşı
    Serdal Kuyucuoğlu
    Serdal Kuyucuoğlu
    Ahmet Tekin
    Ahmet Tekin

    Timeturk.com

    Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


    TIMETURK

    GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
    Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
    KÜNYE
    YAYIN İLKELERİ
    İLETİŞİM
    REKLAM
    SİTENE EKLE
    RSS
    Sosyal Medya Hesapları