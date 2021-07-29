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Tuğba Özay gözyaşları arasında yardım istedi

Manavgat'ın Bucakşeyhler Mahallesi'nde seraları, zeytin ve portakal bahçelerinin olduğu çiftliği hasar gören eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamadı. Yangını yakından takip edip, alevlerin çiftliğine sıçraması üzerine ilk uçakla Antalya'ya gelen Özay, sosyal medya hesaplarından gözyaşları arasında yardım istedi. Özay, 'Yanıyoruz, çiftliğimiz yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Ne olur sesimizi duyurun. Yanıyor çiftliğimiz yanıyor, her yer, her şey yanıyor. Yangın uçakları daha çok gelmeli. Her yer yanıyor' dedi.

2021-07-29 13:46:54
İnsansız helikopter Manavgat'ta

İnsansız helikopter Manavgat'ta

Türk teknoloji şirketinin, askeri ve sivil alandaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla yüksek yük taşıma kapasitesine, uçuş süresi ve menziline sahip hava aracı elde etmek için tasarladığı helikopter, saatte 160 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Üzerinde bulunan yüksek çözünürlüklü termal kamera ve sensörlerle kontrol noktasına destek sağlamak üzere tasarlanan insansız helikopter, havada 8 saate kadar kalabiliyor. Araç, yangın koordinasyon merkezine anlık görüntü aktarıyor, yangının gidişatına ve sıcak bölgelere dair detaylı bilgileri, yangın kontrol merkezi ile anlık paylaşıyor. Titra teknolojisi kullanılarak yaklaşık 2,5 senedir devam eden Ar-Ge projesiyle geliştirilen helikopter, 20 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor.
Irak'ta askeri helikopter düştü: 5 ölü

Irak'ta askeri helikopter düştü: 5 ölü

Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağından yapılan açıklamada, Mi17 tipi bir askeri helikopterin Salahaddin vilayetine bağlı Amırli kasabası yakınında düştüğü belirtildi.
Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer dediğini yaptı!

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer dediğini yaptı!

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'den HDP İl Başkanlığı önünde davullu zurnalı eylem
Taliban-Çin görüşmesinden görüntüler

Taliban-Çin görüşmesinden görüntüler

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Birader ile Çin'in Tiencin kentinde görüştü. Görüşmede Vang, en büyük komşusu Çin'in öteden beri Afganistan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu, bu ülkenin iç işlerine karışılmaması konusunda ısrarcı olduğunu dile getirdi. Bakan Vang Yi, Washington yönetiminin Afganistan politikasının başarısızlığa uğradığını belirterek, ülkedeki tüm tarafların, 'Afganistan'ı Afganlar yönetmeli' ilkesi temelinde bir an önce barışı tesis etmesi gerektiğini kaydetti. Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosu Sözcüsü Muhammed Naim de Twitter'da 'Görüşmelerde siyaset, ekonomi ve her iki ülkenin güvenliği ile Afganistan'ın mevcut durum ve barış süreci ile ilgili konular ele alındı' paylaşımında bulundu.
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