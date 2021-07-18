TÜBİTAK'tan Made in Türkiye 'süper alaşım' cihazı

Muhabbet kargasına bebek gibi bakıyor

AA muhabirine konuşan Celal Dere, ailesinin ferdi olarak gördüğü Zeytin'i, uçup gitmediği sürece terk etmeyeceğini söyledi. Karganın bir gün kendisini bırakıp gitmesi halinde üzüleceğini belirten Dere, 'Üç haftalık bir alışkanlığımız var. Şu anda bile kedi kapmasın diye çabalıyorum. Bu da bir can taşıyor. Üzülmemek elde olmaz. Sevgi bağı kurduk, konuşmasına gerek yok. Bu şekilde o beni, ben onu anlıyorum. Bu şekilde bir hayat süreriz, güzel de olur.' dedi. Dere, yavru kargaya kendi yediklerinden verdiklerini, Zeytin'in salatalık, biber, kraker, dut, dolma ve bulgur içini severek tükettiğini dile getirdi.Zeytin'in sokaklarda gezmeyi çok sevdiğini de anlatan Dere, 'Seslendiğim anda yanıma geliyor. Dışarı çıkaracağımı anlıyor ve hemen omzuma geliyor.' diye konuştu.