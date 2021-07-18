TÜBİTAK'tan Made in Türkiye 'süper alaşım' cihazı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (SBTÜ), medikal, savunma, havacılık ve otomotiv sanayinde kullanılan süper alaşımları üreten yüzde 100 yerli cihaz geliştirildi.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (SBTÜ), medikal, savunma, havacılık ve otomotiv sanayinde kullanılan süper alaşımları üreten yüzde 100 yerli cihaz geliştirildi.
Kırım Savaşı'ndan Kıbrıs Harekâtı'na asırlık vesikalar müzayedeye çıktı
Kırım Savaşı'ndan Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar süren 1854-1974 yılları arası mücadele dönemine ait izleri taşıyan tarihi vesikalardan oluşan 3 bin 250 parça, Ankara'da müzayedeye çıktı. Türkiye'de salon ya da kataloglu ilk kez düzenlenen ve hazırlıklarına 4 yıl önce başlanan müzayede, koleksiyoncu Korkut Erkan'ın kendi koleksiyon ve kaynaklarının yanı sıra çeşitli koleksiyoncuların ve ailelerin katkısıyla Çankaya'da bir otelde gerçekleştirildi. Klasik Osmanlı hattatlarının sonuncusu Mustafa Halim Özyazıcı'nın hatıratı, Sultan Abdülhamit'in Osmanlıca, Rumca, Ermenice ve Fransızca yapılmış cülus yıl dönümü afişi gibi tarihi vesikaların yer aldığı müzayedede 3 bin 250 parça satışa çıkarıldı.
Muhabbet kargasına bebek gibi bakıyor
AA muhabirine konuşan Celal Dere, ailesinin ferdi olarak gördüğü Zeytin'i, uçup gitmediği sürece terk etmeyeceğini söyledi. Karganın bir gün kendisini bırakıp gitmesi halinde üzüleceğini belirten Dere, 'Üç haftalık bir alışkanlığımız var. Şu anda bile kedi kapmasın diye çabalıyorum. Bu da bir can taşıyor. Üzülmemek elde olmaz. Sevgi bağı kurduk, konuşmasına gerek yok. Bu şekilde o beni, ben onu anlıyorum. Bu şekilde bir hayat süreriz, güzel de olur.' dedi. Dere, yavru kargaya kendi yediklerinden verdiklerini, Zeytin'in salatalık, biber, kraker, dut, dolma ve bulgur içini severek tükettiğini dile getirdi.Zeytin'in sokaklarda gezmeyi çok sevdiğini de anlatan Dere, 'Seslendiğim anda yanıma geliyor. Dışarı çıkaracağımı anlıyor ve hemen omzuma geliyor.' diye konuştu.
Murat Övüç'ün oğlundan bir skandal daha
Otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açarken görüntüleri ortaya çıkan, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, bu kez de araba kullanırken alkol aldığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, yine bir skandala imza attı. Daha önce silahla kullandığı aracın camından çevreye ateş ederek trafikte adeta terör estiren Burakcan Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmıştı.