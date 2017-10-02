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Trump, Tayland Başbakanı Prayut ile görüştü

ABD Başkanı Trump, Tayland Başbakanı Prayut ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini vurguladı

Trump, Tayland Başbakanı Prayut ile görüştü
02.10.2017 22:53:07
ABD Başkanı Donald Trump, Tayland Başbakanı Orgeneral Prayut Çan-oça ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri bugünkünden daha ileri bir seviyeye taşımak istediklerini belirtti.

Beyaz Saray'ı 2005 yılından beri ziyaret eden ilk Taylandlı Başbakan olan Prayut ile Trump, ikili görüşmelerinin öncesinde basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

ABD ile Tayland arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını anlatan Trump, bu ilişkileri sürdürmek ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ortaklığı geliştirmek için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Yarın, Maria kasırgasında ciddi zarar gören Porto Riko'ya giderek yardım çalışmalarını yerinde inceleyeceğini aktaran Trump, çarşamba sabahı da Las Vegas'a giderek saldırı kurbanlarının aileleri ve yaralıları ziyaret edeceğini ifade etti.

Tayland Başbakanı Prayut ise sözlerinin başında Las Vegas'ta dün gece meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenler için Trump'a ve Amerikan halkına başsağlığı dileklerini iletti. Prayut, Tayland'ın bu zor süreçte Amerikan halkıyla dayanışma halinde olduğunu dile getirdi.

ABD ile ekonomik ilişkileri önemsediklerini vurgulayan Prayut, bu ilişkileri daha da geliştirmeye kararlı olduklarına değindi.

Tayland'da eski başbakan Şinatavtra Yinglak'ı, 2006'da darbeyle devrilen sürgündeki ağabeyi eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın kuklası olmakla suçlayan halk, Taksin'in ülkeye dönebilmesine imkan tanıyan tasarının 2013 yılı Ekim ayında parlamentonun alt kanadı tarafından kabul edilmesinin ardından ayaklanmıştı.

Büyük çapta gösteriler üzerine 9 Aralık 2013'te parlamentoyu fesheden Yinglak, 2 Şubat 2014'te erken seçim kararı almıştı. Ancak 7 ay süren siyasi tıkanıklığın ve 28 kişinin öldüğü protestoların ardından ordu, 22 Mayıs 2014'te yönetime el koymuş, Orgeneral Prayut da Başbakanlık koltuğuna oturmuştu.


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