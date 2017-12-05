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EMLAK
Trump'la görüştü mü ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmedim ama arkadaşlar planlıyor' dedi
05.12.2017 13:28:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmedim ama arkadaşlar planlıyor" dedi.
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Erdoğan'dan taşeron düzenlemesi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında taşeron düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
05.12.2017 13:33:49
HTŞ'den El Kaide'nin çağrısına cevap geldi
Heyet'ut Tahrir'uş Şam'dan kendilerine 'Ya muhaliflerle birleşin ya da geri dönün' çağrısı yapan El Kaide lideri Dr. Eymen ez-Zevahiri'ye cevap geldi. İşte Mepanews'in aktardığına göre HTŞ'nin 'Dr. Eymen'in açıklaması üzerine yorumlar' başlıklı cevap mektubunun tam metni:
05.12.2017 13:32:12
Erdoğan'dan rest: İlişkilerimizi keseriz!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. ABD Başkanı Trump'a Kudüs çağrısı yapan Erdoğan 'Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir' dedi.
05.12.2017 13:27:52
Ankara'da kaçak silah operasyonu!
Ankara'da ruhsatsız silahları piyasaya sürdükleri tespit edilen 16 kişilik suç şebekesi üyelerinden 12'si yakalandı.
05.12.2017 13:20:45
Gaziantep'te 450 suç dosyası bulunan çete çökertildi
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon ile 6 kişilik hırsızlık ve gasp çetesi çökertildi. Çetenin 450 suç dosyasının bulunduğu öğrenildi.
05.12.2017 13:20:03
Emmanuel Macron: ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanıma ihtimali endişe verici
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin tek taraflı olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ihtimalinin endişe verici olduğunu kaydetti. Trump, seçim kampanyası döneminde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD büyükelçiliğini buraya taşıma sözü vermişti.
05.12.2017 13:16:44
Gaziantep'te PKK operasyonu: 13 kişi tutuklandı
Gaziantep'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 16 kişiden 13'ü tutuklandı.
05.12.2017 13:16:10
TİMETÜRK
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HABERLER
O PKK'lı Şırnak'ta öldürüldü
HTŞ'den El Kaide'nin çağrısına cevap geldi
Ankara'da kaçak silah operasyonu!
Gaziantep'te 450 suç dosyası bulunan çete çökertildi
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TİMETÜRK
AJANS
HABERLERİ
AK Parti TBMM Grup Toplantısı
AK Parti TBMM Grup toplantısı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması
AK Parti TBMM Grup toplantısı
Baraj suları çekilince mezarlıklar ortaya çık
Hamsinin fiyatı fırladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Arnavutluk'ta
Kerkük'teki gelişmeler
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı
Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları ba
Adana'daki silahlı saldırıya dava
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değiş
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hiss
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu:
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden his
AK Parti TBMM Grup Toplantısı
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