Trump'ın ses kaydı ortaya çıktı: 'Elimizde Çin ve Rusya'nın hayatında görmediği silahlar var'

Bu ülkede daha önce kimsenin sahip olmadığı silah sistemleri geliştirdim. Daha önceden görmediğiniz ya da duymadığınız şeylere sahibiz. Elimizde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in duymadığı şeyler var.