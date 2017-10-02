TRT World'den Suriyeli çocuklara gazetecilik eğitimi

02.10.2017 16:48:54

TRT World tarafından, sığınmacı çocuklar arasında gazeteciliğe ilginin artmasını sağlamak ve mesleğe yeni bakış getirmek amacıyla Gaziantep'teki Nizip Mülteci Kampı'nda, "Suriyeli Çocuklar: Bugünün Mültecileri Yarının Gazetecileri" adlı proje uygulaması gerçekleştirildi.

TRT Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, TRT World'ün, gazetecilik mesleğine farklı bir bakış kazandırmak amacıyla "World Citizen" girişiminin hayata geçirildiği belirtildi.

Özellikle mültecilere yönelik küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan girişimin, haberlere konu insani meselelerin çözümüne tüm medya araçlarını mobilize edip, farkındalık yaratarak katkıda bulunmak üzere oluşturulduğu ifade edildi.



Açıklamada, World Citizen girişimi kapsamında daha önce İdlib'teki kamplara gülümseten kutular gönderen TRT World çalışanlarının, gazetecilik mesleğini mülteci çocuklara tanıtmayı ve bu yolla vatandaş gazeteciler yetiştirmeyi amaçladığı bildirildi.

TRT World çalışanı Abdinor Hassan Dahir, Türkiye'nin 3 milyonun üzerinde sığınmacıya ev sahipliğini yaptığını hatırlatarak, Türk halkının bu duyarlılığının TRT World Citizen girişimine ilham olduğunu belirtti.

Proje ile Gaziantep sınırları içindeki Nizip Mülteci Kampı'nda 29 Eylül'de başlayan ve 1 Ekim'de sona eren eğitim kapsamında mobil gazetecilik atölyesi düzenlendiğini aktaran Dahir, projenin ilk aşamasında Gaziantep'te sığınmacı kamplarında yaşayan Suriyeli çocuklara proje kapsamında gazetecilik eğitimi verildiğini aktardı.

Proje çerçevesinde, 14-18 yaş aralığındaki 40 çocuğun katıldığı eğitimlerde, gazetecilik, hikaye anlatımı, yaratıcı yazarlık alanlarında eğitimler verildiği kaydedildi.



