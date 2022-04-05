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TRT'nin Fransızca Dijital Haber Platformu Yayına Başladı

Yayın yaptığı dil sayısını artırmanın yanı sıra farklı ülkelerde etkin bir haberciliği hedefleyen TRT, Fransızca dilinde yayın yapacakolan TRT Français adlı yeni bir dijital haber platformu kurdu. Trtfrancais.com adresinden siyaset, ekonomi, kültür, yaşama dair haber ve içerikler yayınlayacak olan yeni dijital haber platformu, dünya çapında Fransızca konuşulan 28 ülkeye yayılmış geniş bir takipçi kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

2022-04-05 14:23:03

TRT, yabancı dillerdeki yayınlarını artırmaya ve güçlendirmeye devam ediyor. Küresel çapta genişleme planının bir parçası olan uluslararası yayın kuruluşlarıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurulmasını hedefleyen TRT; TRT World, TRT Arapça, TRT Rusça ve TRT Almanca'dan sonra kurduğu yeni dijital haber platformu TRT Français bugün yayın hayatına başlıyor.

TRT, İngilizce yayın yapan TRT World adlı televizyon kanalının hayata geçtiği 2016 yılından bu yana dünyanın önde gelen bir uluslararası yayıncısı olma yolunda ilerliyor.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı yaptığı açıklamada, kurumun en yeni platformunun, yabancı dilde yayıncılığı güçlendirmeye yönelik bir başka “önemli adım” olduğunu söyledi. Sobacı, “Diğer uluslararası platformlarımız gibiTRT Français de yalnızca tarafsızlık ve adalet ilkelerini gözeterek, takipçilerine dış dünya hakkında derin bir bakış açısı kazandıran gazeteciliğin peşinden gidecektir,” dedi.

Sobacı, “Küresel çapta takipçilerimizi merkezinde tutacağımız haberleri sizlere en dengeli şekilde ulaştırmayı sürdüreceğiz. Bir kamu yayıncısı olarak, güvenilir bilgi ve ilham verici içeriklerle takipçilerimize güç vermeye devam edeceğiz,” açıklamalarında bulundu.

TRT Genel Müdürü Sobacı, haberleşme araçlarının sayısının artmasıyla birlikte yanıltıcı ve taraflı haberlerin de hiç olmadığı kadar artış olduğuna dikkat çekerek, “Özellikle yurt dışında Türkiye'ye karşı yürütülen dezenformasyon ve karalama faaliyetlerine karşı, doğru, güvenilir, sağlam bilgi kaynaklarına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuluyor. TRT Français bu ihtiyacı gidermek için doğru zaman yayın hayatına başlıyor. Yolu açık olsun,” dedi.

Dezenformasyonla mücadele

TRT Français, kaliteli ve özgün habercilik anlayışıyla 7/24 dijital gazetecilik hizmeti sunacak. Platform, son dakika haberlerinden fikir yazılarına, röportajlardan videolara kadar yayınlayacağı farklı içerikleriyle tüm dünyada Fransızca konuşan takipçilerini hızlı, doğru ve şeffaf gazetecilik ile tanıştırmayı amaçlıyor.

Uluslararası Yayınlardan sorumlu TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi, “Fransızca dilinde yayın yapacak platformumuz, titiz, gerçeklere dayalı gazetecilik hizmeti ile ana akım medyada yer bulamayan grupların sesini objektif bakış açısıyla yansıtacak. Dünyamızı şekillendiren tüm önemli olaylara ilişkin dürüst bir girişim olacak” dedi.

Tanrıverdi, “Niyetimiz gerçekleri ortaya koymak ve bu amaçla dünya genelinde ana dili Fransızca olan 76 milyon kişi ile Fransızca konuşan 274 milyon takipçiye hizmet vermeyi amaçlıyoruz,” diye devam etti.TRT'nin diğer uluslararası platformları gibi TRT Français de trtfrancais.com adresli web sitesi haricinde, YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram gibi diğer ağlarda içerik yayınlayacak.

“Dünyaya açılan pencere”

TRT Arabi, TRT World, TRT Deutsch ve TRT Rusça'dansonra şimdi deTRT Français'ın hayatına başlamasıyla TRT, dünya çapında etkin bir marka olma yolunda güçlü adımlar atmaya devam ediyor.

TRT'nin İngilizce haber ağı TRT World'ün açılışı sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu “Dünyaya açılan yeni bir pencere” olarak nitelendirmiş, “TRT World'ün ‘yeni bir dil ile hikâyeyi yeniden anlatmak, mikrofonu konuşturulmayanlara uzatmak, kamerayı görülmeyenlere çevirmek' hedefini de son derece kıymetli buluyorum. Uluslararası medyanın büyük ölçüde birbirine benzediği sunucular ve kanallar farklılaşsa da haberin kurgusunun ve dilinin tekdüze hale geldiği bir dönemde böyle bir misyonla ortaya çıkmak takdire şayandır,” ifadelerini kullanmıştı.

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