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TRT Çocuk yenilendi!

TRT Çocuk yeni yaşına yeni logo, kurumsal kimlik ve ekran görselleriyle giriyor. Büyük değişimin yaşandığı TRT Çocuk’ta ayrıca sevilen 10 yapımın yeni bölümleri de bugünden itibaren ekrana gelecek.

2021-11-01 15:01:07
2053’e geldiğimizde net sıfır emisyona ulaştığımız, karbon nötr bir ülke olduğumuz bir sürece dahil oluyoruz

2053’e geldiğimizde net sıfır emisyona ulaştığımız, karbon nötr bir ülke olduğumuz bir sürece dahil oluyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris Anlaşması kapsamında Türkiye’ye 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak sağlandığını belirterek, “Bu finansmanla iklim değişikliğiyle mücadelemizi daha etkin ve verimli bir şekilde yürütüyor olacağız. Sürdürülebilir ekonomi, yeşil kalkınma, yeşil üretim için bu kaynağı 3 sene içinde kullanacağız.” dedi.
Suikastçi böcekler, avını yakalamadan önce uyguladığı ölümcül taktik!

Suikastçi böcekler, avını yakalamadan önce uyguladığı ölümcül taktik!

'Suikastçi Böcekler’ olarak bilinen iplik bacaklı Assassin böcekleri, ölümcül bir saldırıdan önce dikkatlerini dağıtmak için örümceklere dokunur, sonra da kurbanını avlamak için anten vuruşlarını kullanır.
Amerikalı şair Ezra Pound’un 81. Kantosunun etkileyici çevirisi: Yerle bir et kibrini!

Amerikalı şair Ezra Pound’un 81. Kantosunun etkileyici çevirisi: Yerle bir et kibrini!

Yazar ve çevirmen Ümid Gurbanov, Amerikalı şair Ezra Pound’un İkinci Dünya Savaşı döneminde kaleme aldığı 81. Kantosunun çevirisini yaptı.
TOGG'dan yerli otomobil paylaşımı

TOGG'dan yerli otomobil paylaşımı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli araç üretiminden yeni görüntüler paylaştı. TOGG'dan yapılan açıklamada, 'Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor' denildi.
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