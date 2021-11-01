TRT Çocuk yenilendi!
TRT Çocuk yeni yaşına yeni logo, kurumsal kimlik ve ekran görselleriyle giriyor. Büyük değişimin yaşandığı TRT Çocuk’ta ayrıca sevilen 10 yapımın yeni bölümleri de bugünden itibaren ekrana gelecek.
TRT Çocuk yeni yaşına yeni logo, kurumsal kimlik ve ekran görselleriyle giriyor. Büyük değişimin yaşandığı TRT Çocuk’ta ayrıca sevilen 10 yapımın yeni bölümleri de bugünden itibaren ekrana gelecek.
2053’e geldiğimizde net sıfır emisyona ulaştığımız, karbon nötr bir ülke olduğumuz bir sürece dahil oluyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris Anlaşması kapsamında Türkiye’ye 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak sağlandığını belirterek, “Bu finansmanla iklim değişikliğiyle mücadelemizi daha etkin ve verimli bir şekilde yürütüyor olacağız. Sürdürülebilir ekonomi, yeşil kalkınma, yeşil üretim için bu kaynağı 3 sene içinde kullanacağız.” dedi.