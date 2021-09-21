Tripolis Antik Kenti'nde 2 bin yıllık kanalizasyon bulundu

Duman, Kentin şu ana kadar tespit ettiğimiz iki tane 9 metre genişliğinde caddesi var. Hem geniş hem de temiz bir ortam sağlamak için bu sistemin yapıldığını düşünüyoruz. Biz 5 yıl içinde kazı çalışmalarını tamamladığımız tüm ana caddelerin altındaki kanalizasyon sistemlerini açmayı planlıyoruz. Oldukça sağlam olduğu için önümüzdeki yıllarda meydana gelebilecek hava olaylarında alt yapı sisteminin çalışır görmüş olacağız. diye konuştu.