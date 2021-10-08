Traktör ile ablalarını ezmeye çalıştılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki kardeş, babadan miras kalan tarlada çalışma yapmalarına engel olmak isteyen ablaları Emine Çetin'i (60) traktörle ezmeye çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ölümden dönen Çetin 'Beni öldürmeye çalıştılar. Küçük kardeşim, diğerinin yapamadığını görünce traktörü üzerime sürdü. Beni ezmeye çalıştı' dedi. Manavgat'ta eşi vefat eden, 14 yaşındaki kızıyla yaşayan Emine Çetin, 3 Ekim'de Demirciler Mahallesi Külcüler mevkisindeki kardeşini ziyarete gitti. Kızıyla birlikte babalarından miras kalan tarladaki zeytinlere bakmak isteyen Çetin, bir kepçenin toprağı kazdığını ve kardeşleri Hüseyin A. ile Halil A.'nın da burada olduğunu gördü. Çetin, tarlanın kendisine ait olduğunu belirterek kepçeyi çıkardı. İlk müdahalesi tarlada yapılan Çetin ve kızı, Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bir gün sonra taburcu olan Çetin ve kızının suç duyurusu üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.