Trafikte korna çalma kavgası: 8 yaralı

03.10.2017 13:56:33

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Konya'nın Kulu ilçesinde sollama yapan otomobil sürücüsüne tır şoförünün korna çalması nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.İddiaya göre, M.C.S. idaresindeki 81 FC 107 plakalı otomobil, aynı yönde Aksaray istikametinden Ankara yönüne giden Ö.M. (40) idaresindeki 06 EU 7939 plakalı tırı solladı. Bu sırada tır şoförü Ö.M., aniden önüne çıkan ve hızını düşürerek seyrettiğini öne sürdüğü otomobilin sürücüsünü korna çalarak ikaz etti. Bir kavşakta kırmızı ışık yandığı sırada aracından elinde silahla inen otomobil sürücüsü ve yanında bulunanlar, "Neden korna çalıyorsun. Çocuğu uyandırdın" diyerek tepki gösterdi. Trafik ışığının yeşil yanmasıyla yoluna devam eden tır şoförü, kahvaltı yapmak için durduğu bir benzinlikte otomobildekilerle karşılaşınca tekrar tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücünün yine tabancasını çıkardığı ve yakınları tarafından tabancanın elinden alındığı ileri sürüldü. Çıkan kavgada her iki sürücü ile otomobilde bulunan ve kavgayı ayırmak isteyen benzinlik çalışanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. Tarafların kavgası olay yerine sevk edilen jandarmanın müdahalesiyle sona erdi. Yaralanan 8 kişi ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsünün yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.(Ömer Keleş /İHA)