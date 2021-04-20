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Trafikte bir düğüm daha çözülüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaseminpark Evleri önündeki kavşağa, sola dönüş yapacak araçlar için eklenen ilave kol uygulamasıyla kavşak alanındaki kapasite yüzde 26 arttı. Hafta sonu yasaklarında da çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir ekipleri, Doğanevler ve Yıldızevler bölgesinde trafiğe nefes aldırdı.

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20.04.2021 09:58:22
Trafikte bir düğüm daha çözülüyor

Bursa'da ulaşım ve trafikten kaynaklı sorunları en aza indirmek amacıyla yeni yollar, yol genişletme, köprü ve kavşaklar, raylı sistemler gibi her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştürmeye devam ediyor. Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde 8 ayrı noktada 52 araç ve 108 kişilik ekiple, kazı dolgu, asfalt kaplama, asfalt yama, bordür, trafik çizgi, sinyalsizasyon ve levhalama çalışmaları gerçekleştirilirken, yapılan küçük dokunuşlarla trafiğin seyrinde önemli bir rahatlama sağlanıyor.

Kapasite arttı

Yaseminpark Evleri önündeki kavşaktan Doğanevler Mahallesi'ne dönüş yapacak araçların sinyalize kavşakta oluşturduğu yoğunluğun bölgede önemli bir soruna yol açması üzerine, Doğanevler Kavşağı'nda yoğun bir çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde özellikle günün zirve saatlerinde İnönü Caddesi'nden Pınar Caddesi'ne ve Doğanevler Mahallesi'ne dönüş talebi yüksek çıktı. Sola dönüş cebinin bu talebi karşılayamaması nedeniyle sinyalizasyon sisteminin verimli çalışmadığı saptandı. Yapılan tespitler ve saha çalışmaları neticesinde sola dönüş yapan araçların “kontrollü dönüş” yapmalarına imkân verecek proje hazırlanarak, kavşağa yeni bir kol eklendi ve sahada uygulaması tamamlandı. Yapılan düzenleme sonucunda eski duruma göre kavşak alanındaki kapasitenin yüzde 26 arttığı tespit edildi.

Ekiplerimiz sahada

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Doğanevler Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ulaşım Dairesi Başkanı Rüştü Şanlı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, hafta sonu yasaklarını fırsata çevirmek için tüm ekiplerin sahada özverili bir çalışma sergilediğini söyledi. Yıldızevler mevkiinde oturan vatandaşların erişim ve toplu taşıma ihtiyaçlarının güvenli olarak karşılanabilmesi amacıyla kavşağın kuzey koluna sola sığınma cebi eklenerek, her iki yönden Yıldızevler mevkiine güvenli erişimin sağlandığını belirten Başkan Aktaş, “Doğanevler Kavşağı'ndaki ilave kol için yaklaşık 500 bin TL'lik kamulaştırma yaptık. Bunun yanında, asfalt kaplama, parke ve bordür imalatları için de yaklaşık 970 bin TL harcandı. Bu çalışma ile bölgenin önemli bir sorununu ortadan kaldırmış olacağız” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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