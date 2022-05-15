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Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarların olduğu otobüse saldırdı

İstanbul Tuzla'da yaşandığı belirtilen olayda, Trabzonsporlu taraftarların içinde Fenerbahçeli çocuk ve kadınların bulunduğu otobüse saldırdıkları görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

2022-05-15 15:55:10

Fenerbahçe, Edremit'ten gelen taraftarları taşıyan otobüsün Trabzonspor formalı kişiler tarafından saldırıya uğradığını açıklayarak, geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın bugün stadımızda oynayacağı Fatih Karagümrük maçını izlemek için Edremit'ten yola çıkan Fenerbahçe taraftarını taşıyan Edremit Derneğimizin otobüsüne, Osmangazi Köprüsü'nde Trabzonspor formalı kişiler tarafından bıçaklı, sopalı bir saldırı gerçekleşmiştir.

Otobüste bulunan, bu saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İçerisinde kadın ve çocuk taraftarlarımızı da taşıyan otobüsün camlarını kıran, otobüsün içine kadar girerek yangın tüpü sıkan taraftar görünümlü saldırganları kınıyor; gereken cezayı almaları için Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz."

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