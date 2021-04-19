Trabzonspor yeni stoperini Süper Lig'de buldu! İşte o isim
Stoper hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Gençlerbirliği'nde forma giyen Arda Kızıldağ için harekete geçti.
Berat Özdemir transferiyle birlikte Gençlerbirliği ile iyi ilişkiler kuran Trabzonspor burada forma giyen stoper oyuncusu Arda Kızıldağ ile ilgileniyor.
Hosseini'nin olası bir ayrılığı sonrası gözünü 22 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Kızıldağ'a diken Bordo Mavililerin ilerleyen günlerde bir teklif sunacağı gelen bilgiler arasında.
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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