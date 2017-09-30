Trabzonspor kafilesi İstanbul'da
30.09.2017 17:05:42
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a geldi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a geldi.
Trabzon'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Taraftarın tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunduğu bordo-mavililer, güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele hareket etti.
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Vodafone Park'ta oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.