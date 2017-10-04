Trabzonspor, Filistinli futbolculara kapılarını açtı

04.10.2017 12:01:35

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor Kulübü, Filistin 2. Futbol Ligi'nde mücadele eden Burc El Lak Lak Kulübü Futbol Takımı'na kamp yapması için tesislerini açtı.

Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli gençlerin kötü alışkanlıklara eğilim göstermesini engellemek amacıyla çalışmalar yapan Burc El Lak Lak Kulübünün, ekim ayı sonunda başlayacak lig öncesi Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğundan kamp yapma konusunda yardım istediği belirtildi.

Bunun üzerine harekete geçen başkonsolosluk yetkililerinin Trabzonspor Kulübü ile yaptığı yazışmaların ardından Filistinli futbol takımının Trabzon'a davet edildiği kaydedildi.

Hafta sonu kente gelerek kampa giren Filistinli futbolcular, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanıyorlar.

Trabzonspor Tesisler ve Stadyum Direktörü Emrah Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-mavili kulübe konsolosluktan gelen yazıyı hemen değerlendirdiklerini belirterek, "Böyle bir şey kulübümüzün hoşuna gitti. Kendileriyle hemen temasa geçtik,Trabzon'da kamp yapabileceklerini, her türlü desteği verebileceğimizi ilettik. Bu da konsolosluk tarafından olumlu karşılandı. Misafir takımımızın hemen kamp programlarını ve isteklerini öğrendik. Bir haftadır burada, tesislerimizde günde çift antrenman yapıyorlar, otel, ulaşım gibi her türlü ihtiyaçlarını seve seve sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Trabzon şehrininin tarihi ve turistik yerlerini de kafileye gezdirdiklerini ifade eden Tok, ellerinden geldiğince misafirlerine yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Sporcuların Trabzon'da mutlu olduklarını söylediklerini belirten Tok, "Mutlu olduklarını söylüyorlar, bu bizi daha da mutlu ediyor. Onlar da genç takımların turnuvaları için Filistin'e davet ettiler, davet yazıları gönderecekler. Aramızda güzel köprü kuruldu. Kendileri genç, çoğu üniversitede okuyan oyuncular, herhangi beklentileri yok, gönüllü bu işi yapıyorlar. Hedefleri sadece kendi yaş gruplarından ziyade kendilerinden küçük yaş gruplarına örnek olabilmek. Biz de Trabzonspor Kulübü onlarak onlara destek olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.





-"Rüya'da gibiyiz"





Burc El Lak Lak Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nasır Gays ise Türkiye'de kamp yapma talepleri konusunda kendilerine yardımcı olmaları nedeniyle hem başkonsolosluk yetkilileri hem de Trabzonspor Kulübü'ne teşekkür etti.

Konaklama, antrenman sahalarını kullanılması ve ulaşımı Trabzonspor Kulübünün karşıladığını kaydeden Gays, "Uçak biletini kendimiz karşıladık. Kalpten Trabzon'a, Trabzonspor'a, Türkiye'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Bizi gerçekten çok iyi ağırlıyorlar. Gerçekten rüyada gibiyiz. Umarım Trabzonspor, Türk takımları da Kudüs'e geldiklerinde biz de aynı misafirperverliği kendilerine göstermek isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Gays, Trabzon'da olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Takımda hiçbir oyuncu ücret almıyor. Biz bu işleri gönüllü olarak yapıyoruz. Jerusselam'da bulunan iki büyük kulüpten biriyiz. Gençlerimiz spor yapsın kendilerini geliştirsin başka şeylerden uzak olsun diye hayır işleri ile uğraşıyoruz. Bu konuda destekler alıyoruz."yorumunu yaptı.

Teknik Direktör Farac Ebu Ramuz ise ikinci ligde üst sıralarda yer alma mücadelesi veren bir takım olduklarını, bu sene hedeflerinin birinci lige yükselmek olduğunu belirtti.

Kulüpte daha önce futbol oynadığını, 4 aydır da teknik direktörlük görevini yürüttüğünü anlatan Ramuz, "Trabzonspor'un misafiri olarak kamp yapıyoruz. Trabzonspor Kulübüne gösterdiği misafirperverlikten, bize her türlü imkanı sağladıklarından dolayı çok teşekkür ederim. Futbolcular, çok güzel vakit geçiriyor. Daha önce görmedikleri bir fırsatı yakaladılar. Bundan dolayı çok da mutluyuz." diye konuştu.





- Kaptan Hicazi: "Umut ediyorum, yine geliriz"





Takım kaptanı Nadi Hicazi de ilk geldikleri günden bu yana çok güzel, beklentilerinin üzerinde bir ortam bulduklarını vurguladı.

Hicazi, futboldan ziyade genç oyuncuların uyuşturucu, kötü alışkanlıklardan uzak durması için gayret gösteridiklerini, genç oyunculara örnek olma adına daha korumacı onlara sahip çıkan bir yol izlediklerini söyledi.

Saeed Jamjoum ise çok harika bir ortamda çalıştıklarını vurgulayarak, "Umut ediyoruz, yine gelir antrenman yaparız. Buradaki çalışmalarımızın faydasını sezon boyunca göreceğiz. Hocamızın tututklu olması bizi etkilemiş durumda ama başımızda yeni bir hocamız var. Umarım hocamızı da yakın zamanda yanımızda görürüz. Burada harika ortam var. Trabzon, çok güzel bir şehir. Doğası, harika çok güzel ortamda kamp yapıyoruz." ifadesini kullandı.