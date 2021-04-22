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Trabzonspor'dan yılın bombası: Cengiz Ünder

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor milli futbolcu Cengiz Ünder'i gündemine aldı.

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22.04.2021 15:09:53
Trabzonspor'dan yılın bombası: Cengiz Ünder

İngiltere Premier Lig kulübü Leicester City'de kiralık oynayan ve bonservisi Roma'da bulunan milli futbolcu Cengiz Ünder'in Süper Lig'e dönebileceği iddia edildi.

Cengiz Ünder hamlesi

İngiliz basını, Trabzonspor'un 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı. "Karadeniz'de Son Nokta" gazetesine dayandırılan haberde bordo mavililerin Cengiz Ünder için temasa geçtiği belirtildi. Haberde ayrıca, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın milli futbolcuyu ısrarla kadrosuna katmayı istediği vurgulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan