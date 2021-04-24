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Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi! İşte Abdulkadir Parmak kararı

Trabzonspor yaptığı açıklamada Abdulkadir Parmak'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

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24.04.2021 15:14:28
Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi! İşte Abdulkadir Parmak kararı

Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelirken 1-1 sona eren maçtaki tavırları nedeniyle Abdulkadir Parmak'ın durumu merak ediliyordu. Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın durumuna ilişkin açıklama yaparken oyuncunun süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

İşte Trabzonspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklama:

"Profesyonel oyuncumuz Abdülkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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