Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi! İşte Abdulkadir Parmak kararı

Trabzonspor yaptığı açıklamada Abdulkadir Parmak'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelirken 1-1 sona eren maçtaki tavırları nedeniyle Abdulkadir Parmak'ın durumu merak ediliyordu. Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın durumuna ilişkin açıklama yaparken oyuncunun süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

İşte Trabzonspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklama:

"Profesyonel oyuncumuz Abdülkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.