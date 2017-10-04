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Trabzonspor'dan alkışlık hareket

Trabzonspor, Filistin 2. Ligi'nde mücadele eden Burc El Lak Lak Futbol Takımı'na kamp yapması için Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki tesislerini açtı

Trabzonspor'dan alkışlık hareket
04.10.2017 14:51:56
Trabzonspor, Filistin 2. Ligi'nde mücadele eden Burc El Lak Lak Futbol Takımı'na kamp yapması için Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki tesislerini açtı. Bordo-mavili kulüp ayrıca, takımın konaklama, ulaşım gibi her türlü ihtiyacını da karşılıyor.

Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli gençlerin kötü alışkanlıklara eğilim göstermesini engellemek amacıyla çalışmalar yapan Burc El Lak Lak kulübü, ekim ayı sonunda başlayacak lig öncesi Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu'ndan kamp yapma konusunda yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen başkonsolosluk yetkilileri bordo-mavili takım ile yaptığı yazışmaların ardından Filistinli futbol takımının Trabzon'a davet etti.

Hafta sonu kente gelerek kampa giren Filistinli futbolcular, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanıyorlar.

Trabzonspor Asbaşkan Ahmet Çubukçu, yaptığı açıklamada, "Bir haftadır burada, tesislerimizde günde çift antrenman yapıyorlar. Otel, ulaşım gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aramızda güzel bir köprü kuruldu. Onlar da bizi Filistin'e davet ettiler. Bu güzel birlikteliğin devamı için biz de elimizden geleni yapacağız" dedi.

"RÜYA'DA GİBİYİZ"

Burc El Lak Lak Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nasır Gays ise Türkiye'de kamp yapma talepleri konusunda kendilerine yardımcı olmaları nedeniyle hem başkonsolosluk yetkilileri hem de Trabzonspor'a teşekkür etti. Gays, "Kalpten Trabzon'a, Trabzonspor'a, Türkiye'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Bizi gerçekten çok iyi ağırlıyorlar. Gerçekten rüyada gibiyiz. Umarım Trabzonspor, Türk takımları da Kudüs'e geldiklerinde biz de aynı misafirperverliği kendilerine göstermek isteriz" ifadelerini kullandı.

Gays, Trabzon'da olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Takımda hiçbir oyuncu ücret almıyor. Biz bu işleri gönüllü olarak yapıyoruz. Jerusselam'da bulunan iki büyük kulüpten biriyiz. Gençlerimiz spor yapsın kendilerini geliştirsin başka şeylerden uzak olsun diye hayır işleri ile uğraşıyoruz. Bu konuda destekler alıyoruz" şeklinde konuştu.

(Gökmen Şahin / İHA)

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