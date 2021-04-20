Trabzonspor'da Majid Hosseini'nin son durumu belli oldu!
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Majid Hosseini'nin son durumu belli oldu.
Gelecek sezonun kadrosunu şekillendiren Trabzonspor bir yandan da iç transfleri bitirmeye çalışıyor.
Yıllık ücrette anlaşma sağlandı!
Abdullah Avcı'nın gelecek sezon kadrosunda görmek istediği Hosseini için harekete geçti. Bordo mavili ekibin İranlı yıldıza yıllık 850 bin Euro teklif ettiği bu teklife olumlu cevap verdiği belirtildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)