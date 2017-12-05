Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

05.12.2017 13:31:28

Süper Lig'de dün sahasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek çıkışını sürdüren Trabzonspor, ligin 15'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Jan Durica ile Tomas Hubocan katılmadı.

Hafif sakatlıkları bulunan kaleci Onur Recep Kıvrak ile Dame N'Doye, Juraj Kucka ve Okay Yokuşlu salonda çalıştı. Omzunda yırtık tespit edilen Durica'nın tedavisine başlandığı, başına darbe alan Hubocan'ın ise tedbir amaçlı antrenmanda yer almadığı belirtildi.

Antrenmanda Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular pas idmanın ardından çift kale maç oynadı.





- Sosa takımla çalıştı, Uğur koşulara başladı





Ligin 12'nci haftasındaki Osmanlıspor maçında sakatlık geçiren Arjantinli oyuncu Jose Sosa, takımla çalıştı.

Bordo mavili futbolcu, çift kale maçta da yer aldı. Ayrıca 13'üncü hatadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Uğur Demirok da takımdan ayrı koşu yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.