Trabzonspor'da Ezgjan Alioski gelişmesi! İşte detaylar

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Leeds United'ın başarılı sol beki Ezgjan Alioski için harekete geçti.

Bordo Mavili kulüpte sol bek arayışları hız kesmeden devam ediyor.

Görüşmeler devam ediyor

Kadrosunu yeni sezon öncesi güçlendirmek isteyen Bordo Mavililer de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Alioski ismi gündeme geldi. Makedon futbolcuya yıllık 1.1 milyon teklifte bulunduğu ve oyuncudan haber beklendiği öne sürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.