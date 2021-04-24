Trabzonspor Barış Yılmaz transferini bitirme aşamasına geldi

Trabzonspor, Keçiörengücü'nde forma giyen sol kanat oyuncusu Barış Yılmaz içim harekete geçti.

Timeturk

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

Keçiörengücü 5 milyon TL istiyor

Trabzonspor'un Ümit Milli Takıma yükselen Barış Yılmaz için Keçiörengücünile masaya oturdu. Keçiörengücün'nün 5 milyon TL istediği ve transferin bitmesinin an meselesi olduğu belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.