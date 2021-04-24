Trabzonspor Barış Yılmaz transferini bitirme aşamasına geldi
Trabzonspor, Keçiörengücü'nde forma giyen sol kanat oyuncusu Barış Yılmaz içim harekete geçti.
Timeturk
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.
Keçiörengücü 5 milyon TL istiyor
Trabzonspor'un Ümit Milli Takıma yükselen Barış Yılmaz için Keçiörengücünile masaya oturdu. Keçiörengücün'nün 5 milyon TL istediği ve transferin bitmesinin an meselesi olduğu belirtildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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Serkan bey yazdıysa doğrudur