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Trabzonspor Barış Yılmaz transferini bitirme aşamasına geldi

Trabzonspor, Keçiörengücü'nde forma giyen sol kanat oyuncusu Barış Yılmaz içim harekete geçti.

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24.04.2021 18:46:05
Trabzonspor Barış Yılmaz transferini bitirme aşamasına geldi

Timeturk

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

Keçiörengücü 5 milyon TL istiyor

Trabzonspor'un Ümit Milli Takıma yükselen Barış Yılmaz için Keçiörengücünile masaya oturdu. Keçiörengücün'nün 5 milyon TL istediği ve transferin bitmesinin an meselesi olduğu belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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deniz

Serkan bey yazdıysa doğrudur

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İHH Ramazan
İHH Ramazan