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Trabzon'da PKK'ya ait sığınak bulundu

Trabzon'da PKK'ya ait sığınak bulundu

Trabzon'un Tonya ilçesinde, terör örgütü PKK'ya ait sığınak tespit edildi.

Trabzon'da PKK'ya ait sığınak bulundu
05.12.2017 00:00:14

Trabzon'un Tonya ilçesinde, terör örgütü PKK'ya ait sığınak tespit edildi, sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tonya ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'ya ait sığınak bulundu.

Sığınakta yapılan aramada 3 kilogram plastik patlayıcı, 4 uzaktan kumandalı ve elektrikli fünye, çok sayıda kalaşnikof ve M 16 mermisi, 4 el bombası, güneş paneli, 1 büyük ve 2 küçük telsiz, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.


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