Totti antrenörlük kursundan ayrıldı

03.10.2017 23:08:40

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın efsane isimlerinden Francesco Totti, antrenörlük lisansı almak üzere yazıldığı kurstan ayrıldı.

İtalyan Antrenörler Birliğinden (AIAC) yapılan açıklamada, Totti'nin bu dönemde kursa devam etmesinin mümkün olmadığını kendilerine bildirdiği ve bu sebeple ayrıldığı ifade edildi.



Totti'nin yerine kursa Roma'nın bir başka önemli eski oyuncusu Simone Perrotta'nın dahil olacağı bildirildi.

Kariyerinde 25 sezon boyunca sadece Roma forması giyen ve çıktığı 786 maçta 307 gole imza atan Totti, 28 Mayıs'ta Serie A'da Genoa ile oynanan son hafta karşılaşmasıyla aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmış ve eylül ayında AIAC'nin organize ettiği UEFA B klasmanı temel antrenörlük eğitimine yazılmıştı.