TÖTM'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

02.10.2017 16:57:59

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Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM)'nde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi.'Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' kapsamında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından (İSG) Eylül ve Ekim aylarında dörder oturum olarak planlanan eğitimin ilk ayağı TÖTM Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Hastane Müdürü Ahmet Sönmez, İnönü Üniversitesi İSG Koordinatörü Murat Arpa, Türk Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Şinasi Yıldırım, başkan yardımcısı Mehmet Köse, Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl ile yönetim kurulu üyeleri ve hastane çalışanlarının yoğun katılımıyla tamamlandı. Program çerçevesinde TÖTM Göğüs Cerrahi kliniği öğretim üyesi İSG Birimi sorumlu iş yeri hekimi Doç. Dr. Hakkı Ulutaş katılımcılara bilgi verdi. Doç. Dr. Ulutaş, hastanede iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartların iyileştirilmesi için Başhekimliğinin desteğiyle 5 iş yeri hekimi, 6 diğer sağlık personeli ve 12 iş güvenliği uzmanı ile beraber görev yaptıklarını ifade etti. İSG hizmetlerinin bir parçası olan eğitimlerin önemine değinen Ulutaş, eğitim planı doğrultusunda ilk aşamada Yard. Doç. Dr. Adil Başkıran ile birlikte, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması konularında eğitim verdiklerini söyledi. Ulutaş, ikinci aşamada ise Doç. Dr Yüksel Toplu, Dr. Abdullah Keyfo Kama ve Dr. Ömer Uçur'un sunumuyla, biyolojik ve psiko sosyal risk etmenleri ve ilk yardım konularında eğitim planladıklarını belirtti. Ayrıca katılımcılara eğitim sonunda sertifika verileceği bilgisini paylaştı.Çalışan katılımının yüksek olmasının kendilerini ileriye dönük umutlandırdığını belirten Doç.Dr. Ulutaş, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.