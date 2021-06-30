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''Tosuncuk''un sahneye “Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın” müziği ile çıktığı görüntüler

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın sahneye “Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın” diye çağrılıyor.

2021-06-30 23:31:23
Amsterdam'da izleyenleri hayran bırakan tasarım harikası saat

Amsterdam'da izleyenleri hayran bırakan tasarım harikası saat

Amsterdam'ın Schiphol havaalanında bulunan saatin arkasında çalışan biri var gibi görünüyor ama gerçekte yok.
Sezgin Baran Korkmaz artık döneleri nasıl sattığını anlattı

Sezgin Baran Korkmaz artık döneleri nasıl sattığını anlattı

Son dönemde ismi sık sık gündeme gelen Sezgin Baran Korkmaz’ın anlattığı bir hikayesi oldukça ilgi çekti. Korkmaz, 14 yaşındayken çalıştığı dönercide tabakta artık kalan dönerleri ekmeğin arasına koyup insanlara nasıl sattığını anlatıyor.
Uçan araba prototipi hız testinde!: 195km/s hız ulaştı!

Uçan araba prototipi hız testinde!: 195km/s hız ulaştı!

Bilim-kurgu filmlerden görmeye aşina olduğumuz uçan arabalar artık gerçek olmaya başlıyor. Uçan araba prototipi Klein Vision'a hız testi gerçekleştirildi. Uçan araba kaç km hıza ulaştı? İşte detaylar…
İyilik Dolu Su Kuyusu

İyilik Dolu Su Kuyusu

Yetersiz alt yapı hizmetleri, kuraklık, düzensiz yağışlar, kirli ve durağan sular gibi nedenlerden kaynaklanan hastalıklardan dolayı her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Temiz suya ulaşmada yaşanan zorluklar insanların gündelik ihtiyaçlarıyla birlikte tarım ve hayvancılık olanaklarını da engellemekte. Sadakataşı Derneği bu durumun çözümüne katkı sunmak amacıyla desteklerinizle başta Afrika ve Asya olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde su kuyuları açarak kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırıyor.
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