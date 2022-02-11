'Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarı olay olmuştu : O adam 7 yıldır peşimde yardım edin!
Şarkıcı Tuğba Özerk'in, Tosuncuk Mehmet Aydın'ın paralarını akladığı iddia edilmişti. Tuğba Özerk 'O ihbarı yapan kişi, 7 yıldır peşimde' dedi. Tuğba Özerk hakkında emniyete 'Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın paralarını sahibi olduğu şirket üzerinden aklıyor' ihbarı yapılmıştı. Günlerdir konuşulan ve gündeme bomba gibi düşen haber sonrası şarkıcıdan yalanlama gelmişti. Tuğba Özerk'in avukatı 'Kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününden ibaret senaryosunun savcılık tarafından çürütüleceğine eminiz!' açıklaması yapılmıştı. İşte 'Tosuncuk Mehmet Aydın'ın paralarını aklıyor' ihbarı ile gündeme gelen şarkıcı Tuğba Özerk'in açıklaması...
Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, sahibi olduğu danışmanlık şirketi üzerinden Çiftlik Bank üzerinden Türkiye'yi dolandıran Tosuncuk Mehmet Aydın'ın kara paralarını akladığına dair ihbar yapılmıştı.
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MASAK olayla ilgili inceleme başlattı. Tuğba Özerk'in şirketinde şüpheli hareketler tespit edildi. Savcılık, MASAK raporu ardından Tuğba Özerk hakkında soruşturma başlatmıştı.Geçtiğimiz aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir ihbar geldi.
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İhbarda ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in 'Çiftlik Bank' isimli oyun sitesi ile binlerce vatandaşı dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.
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Özerk'in yönetici olduğu bir adet danışmanlık şirketi tespit edilirken, üzerine kayıtlı birden fazla gayrimenkul olduğu belirlendi. Özerk'in kayıtlı herhangi bir bankadan çekilmiş bir borç kredisine rastlanılmazken Tuğba Özerk'in buna rağmen yetkilisi olduğu şirket hesaplarından 'Kredi ödemeleri' adı altında para çıkışları yapıldığı tespit edildi.
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Tuğba Özerk hesaplarında gerçekleşen para transferlerini ilişkin havale EFT bilgileri de incelendi. Merkez Bankası ve Gelir idaresi Başkanlığı verilerinden yapılan sorgulamalara göre hesap açılmasını gerektirmeyen hesaplar aracılığıyla danışmanlık şirketinden bir inşaat şirketine para transferleri gerçekleştirdiğine dair kayıtlara rastlanıldı.
Şirketin kara para akladığına dair iddiaların, vergi kaynağı kurumlardan doğrudan talep edilen belgeler sonrası tespit edileceği belirtilen rapor, Özerk'in ikametinin bağlı olduğu Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.
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Rapor ardından Tuğba Özerk hakkında, 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu' kapsamında soruşturma başlatıldı. Özerk'in avukatı Ekrem Hazinedar bir açıklama yayınladı. İhbarı yapan kişi hakkında şikayette bulunulduğu belirtilerek şöyle denildi: "Müvekkilimin bu tarz kirli ilişkilere ihtiyacı olmayacak düzeyde bir sanatçı olduğu toplumca aşikardır. Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününden ibaret senaryosunun savcılık tarafından çürütüleceğine eminiz!" Tuğba Özerk "O ihbarı yapan kişi, 7 yıldır peşimde" dedi. İşte 'Tosuncuk Mehmet Aydın'ın paralarını aklıyor' ihbarı ile gündeme gelen şarkıcı Tuğba Özerk'in açıklaması.. Tuğba Özerk, emniyete kendisini "Dolandırıcı Tosuncuk'un paralarını aklıyor" diye ihbar eden kişinin hayatını kararttığını açıkladı. Özerk, "O ihbarı yapan kişi, 7 yıldır beni gölge gibi takip ediyor, psikolojik şiddet uyguluyor. Hakkımda asılsız iddialarda bulunuyor. Bu saplantılı, iftiracı kişi yüzünden korku içindeyim. Adalet Bakanlığı ve emniyet güçlerimize sesleniyorum; lütfen bana yardım etsinler" dedi.
Kaynak: CNN Türk
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