'Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarı olay olmuştu : O adam 7 yıldır peşimde yardım edin!

Rapor ardından Tuğba Özerk hakkında, 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu' kapsamında soruşturma başlatıldı. Özerk'in avukatı Ekrem Hazinedar bir açıklama yayınladı. İhbarı yapan kişi hakkında şikayette bulunulduğu belirtilerek şöyle denildi: "Müvekkilimin bu tarz kirli ilişkilere ihtiyacı olmayacak düzeyde bir sanatçı olduğu toplumca aşikardır. Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününden ibaret senaryosunun savcılık tarafından çürütüleceğine eminiz!" Tuğba Özerk "O ihbarı yapan kişi, 7 yıldır peşimde" dedi. İşte 'Tosuncuk Mehmet Aydın'ın paralarını aklıyor' ihbarı ile gündeme gelen şarkıcı Tuğba Özerk'in açıklaması.. Tuğba Özerk, emniyete kendisini "Dolandırıcı Tosuncuk'un paralarını aklıyor" diye ihbar eden kişinin hayatını kararttığını açıkladı. Özerk, "O ihbarı yapan kişi, 7 yıldır beni gölge gibi takip ediyor, psikolojik şiddet uyguluyor. Hakkımda asılsız iddialarda bulunuyor. Bu saplantılı, iftiracı kişi yüzünden korku içindeyim. Adalet Bakanlığı ve emniyet güçlerimize sesleniyorum; lütfen bana yardım etsinler" dedi.

Kaynak: CNN Türk