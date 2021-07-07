‘Tosuncuk'un kaçak villası mühürlendi

673 gün oldu!

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 673'üncü gününde sürüyor. PKK ile HDP'ye tepkisini dile getiren Elhaman, 'PKK ve HDP birdir. Gençlere sesleniyorum, HDP ve PKK'ya inanmasınlar.' diye konuştu. Oğluna seslenen Elhaman, 'Güçlü bir devletimiz var. Gel, teslim ol. Ben, baban ve kardeşlerin seni bekliyoruz.' ifadelerini kullandı. Dağa kaçırılan kardeşi Atilla için eylem yapan Ümit Özcan da eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu aktardı. 'Kardeşimi HDP'den istiyorum. Kardeşim gelene kadar eyleme devam edeceğim. Hem Muş'ta hem de Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdürüyorum.' diyen Özcan, kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.