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'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın gözaltı görüntüleri

Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' olarak bilinen sistemin kurucusu olan Mehmet Aydın'ın gözaltı görüntüleri

2021-07-03 22:57:14
Çiftlik Bank kurucusu ''Tosuncuk''un uçakta gözaltına alındığı anlar

Çiftlik Bank kurucusu ''Tosuncuk''un uçakta gözaltına alındığı anlar

Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' adlı sistemin kurucusu olarak bilinen ve hakkında 'suç işlemek amaçlıyla örgüt kurmak', 'dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve 'kırmızı bülten'le aranan Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi.
Selçuk Bayraktar'dan yeni 'Akıncı' paylaşımı

Selçuk Bayraktar'dan yeni 'Akıncı' paylaşımı

Selçuk Bayraktar, AKINCI' videosu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Şairin yaşadıklarından öğrendiği gibi benim de uçtuklarımdan öğrendiğim bir şey var: Uçtun mu, var gücünle uçacaksın. Gökyüzünü yırtarcasına, Kartallarla yarışırcasına...Uçak Bayraktar #AKINCIFilm kamerası #BayraktarTB2 #MilliTeknolojiHamlesi
“MAHREM”:İtirafçıların Ağzından FETÖ’nün Şifreleri

“MAHREM”:İtirafçıların Ağzından FETÖ’nün Şifreleri

TRT, FETÖ’nün karanlık mahrem yapılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK)sızma faaliyetlerini ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki bilinmeyenleri ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajlara, yaşanmış olaylara ve belgelere yer veren drama belgesel “Mahrem”,ilk bölümüyle 14 Temmuz Çarşamba günü TRT 1’de ekrana gelecek.
Yay imalatı işte böyle yapılıyor

Yay imalatı işte böyle yapılıyor

Teknolojik makinalarda yay imalatının nasıl yapıldığını anlatan video sosyal medyada beğeni rekoru kırıyor.
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