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Toros dağlarında yaban keçilerinin tokuşma görüntüleri

Antalya'da dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla, yaban keçilerinin boynuz mücadelesi görüntülendi.

2021-12-14 00:31:49

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Burdur, Antalya ve Isparta'da kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayatının takibi için bazı bölgelere fotokapanlar yerleştirildi.

Paylaşımda, Antalya'daki Toros dağlarında yaşayan uzun boynuzlu yaban keçilerinin boynuzlarını birbirleriyle tokuşturdukları görüntüler yer aldı.

Fotokapanlara yansıyan ilginç görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

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