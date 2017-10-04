Topbaş'tan Kılıçdaroğlu'na cevap geldi: Kendinizi insanlara sevdirin

04.10.2017 13:45:12

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, kedisi ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında sarf ettiği sözlere cevap verdi



Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kadir Topbaş, "Sn. Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı´nda hakkımda konuşmuş. Kendisi ile en son 2009 Yerel Seçimleri'nde muhatap olmuştuk. Veda toplantısında, 'İnsan her şeyi affeder ama adam yerine konmamayı affetmez' demiştim. Bu söz bir alıntı değildir, şahsıma aittir. Yaptığım her konuşmada dile getirdiğim bir ifadedir. Görüyorum ki; Bu sözü, bir yerlere çekmeye çalışanlar var. Bir yere çekmeye gerek yok" dedi.

"KENDİNİZ İNSANLARA SEVDİRİN"



"Konu basit. İnsana saygının öneminden söz ediyorum" diyen Topbaş, "Bu sözü, başkalarının bana karşı tavırları için değil, benim insanlara hangi duygu ile yaklaştığımı ifade etmek için dile getiriyorum. 'Adam yerine konmamak' ifadesini, cinsiyetçi bir anlam taşıdığı gerekçesi ile eleştirenler de var. Bu eleştiriyi ise, 'Adam olmayı' bir cinsiyet meselesi olarak değil, şahsiyet meselesi olarak gördüğümü belirterek yanıtlamak isterim. Zaten; İstanbullular bizi, biz İstanbullular´ı biliriz. Bize atılan hiç bir çamur üzerimize yapışmaz. Onurumuzla geldik, onurumuzla ayrıldık. Muhalefete tavsiyem; Beni karalamak yerine, kendinizi insanlara sevdirmeye çalışınız" ifadelerini kulllandı.

Onurumuzla geldik, onurumuzla ayrıldık.

Muhalefete tavsiyem; Beni karalamak yerine, kendinizi insanlara sevdirmeye çalışınız. — Kadir Topbaş (@Kadir__Topbas) 4 Ekim 2017

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı KEmal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti:



"Seçimle gelenler seçimle giderler. Vatandaş beğenmezse o koltuktan alır. Seçimle gelen seçimle gitmiyorsa, istifa ettiriliyorsa, istifa eden kişi gerekçelerini halkına anlatmak zorundadır. Kadir Topbaş'a sordular, "Niçin istifa ettiniz?", "Beni adam yerine koymadılar" dedi. Sayın Topbaş, sizi kim adam yerine koymadı? Çık açıkça söyle. Bugün başka büyükşehir belediye başkanları için aynı şey konuşuluyor. İstifa edenler suçludur ama istifa etmeyip direnenlere de saygı duyarım."