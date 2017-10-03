Tolgay Arslan, köyünü ziyaret etti

03.10.2017 14:06:15

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, memleketi Çorum'daki köyünü ziyaret etti.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada memleketi Çorum'a gelen Tolgay, babası Erhan Arslan ve bazı yakınlarıyla, ailesinin doğum yeri olan merkeze bağlı Çobandivan Köyü'ne gitti.

Köyün girişine asılan "Ata topraklarına hoşgeldin Tolgay Arslan" yazılı afişin önünde vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Tolgay, dedesi Hüseyin ile babaannesi Makbule Arslan'ın mezarında dua etti.

Daha sonra kent merkezindeki alışveriş merkezini gezen Tolgay, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çorum'a en son 15 yıl önce geldiğini ifade eden Tolgay, "Hep gelmek istiyordum. Milli maç arasında denk geldi. İki gündür buradayız, geziyoruz. Çorum'da bayağı bir değişim var. Bunları görünce beni de gururlandırıyor. Köyümüze gidip, dedem ve babaannemin mezarını ziyaret ettim. Onlar benim için çok önemliydi." diye konuştu.





- "İnşallah bu sezon da şampiyon oluruz"





Takımın ligdeki performansına da değinen Tolgay, sezon sonunda yeniden şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıklarını anımsatan Tolgay, "Sezon daha çok erken, şimdiden bir şey diyemiyoruz. Maçlara tek tek bakıyoruz. Trabzonspor maçında 2 puan kaybettik ama sezon daha erken. Alacağımız daha çok puanlar var. İnşallah bu sezon da şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.

Takım olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan Tolgay, "Hedefimiz gruptan çıkmak. Monaco maçlarından birini kazanırsak ikinci tura gideceğimizi düşünüyorum. Ancak oraya da tek tek bakmak lazım. Yarı finali düşünmek çok yanlış, öncelikle gruptan çıkmamız gerekiyor. 2'de 2 yaptık ama hala gruptan elenebiliriz." diye konuştu.