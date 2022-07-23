Tolga Çevik'e ifşa şoku!

Vergi Dairesinin internet sitesi üzerinden ünlü komedyen Tolga Çevik'in TC Kimlik numarasını ele geçiren bir kişi, kullanıcı, telefon, ikametgâh ve nüfus bilgilerini de öğrendi. Bunu nasıl yaptığını da bir video çekerek anlattı. Kişisel verileri ele geçirilen Tolga Çevik, büyük bir şok yaşadı. (Sabah)