TOKİ peşin ödeme indirimi olacak mı? TOKİ'den ev alan binlerce kişiyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum TOKİ yüzde 20 indirim kampanyasına bu yıl da devam edileceğini açıkladı. Peki 2021 TOKİ yüzde 20 indirim kampanyası ne zaman başlayacak? TOKİ 2021 yılında da konut ve iş yeri alanlara borçlarının bir kısmını peşin ödemesi durumunda yüzde 20 indirim uyguluyor. TOKİ yüzde 20 indirim için ne kadar ödeme gerekiyor?

TOKİ peşin ödeme indirimi olacak mı? TOKİ'den ev alan binlerce kişiyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum TOKİ yüzde 20 indirim kampanyasına bu yıl da devam edileceğini açıkladı. Peki 2021 TOKİ yüzde 20 indirim kampanyası ne zaman başlayacak? TOKİ 2021 yılında da konut ve iş yeri alanlara borçlarının bir kısmını peşin ödemesi durumunda yüzde 20 indirim uyguluyor. TOKİ yüzde 20 indirim için ne kadar ödeme gerekiyor?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığı ile ev ve iş yeri alan ve halen taksit ödemeleri devam eden binlerce kişiyi yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. TOKİ'den yapılan açıklamada borçlarının bir kısmını peşin deöyenlere yüzde 20 indirim yapılacağı duyuruldu. Peki TOKİ yüzde 20 indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2021 TOKİ peşin ödeme indirimi olacak mı?

2021 TOKİ peşin ödeme indirimi olacak mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum binlerce kişinin beklediği haberi duyurdu. Kurum, TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlar için yüzde 20 indirim kampanyasını bu sene de tekrarlayacaklarını açıkladı.

TOKİ yüzde 20 indirim kampanyası ne zaman başlayacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz." ifadelerine yer verdi. Peki TOKİ yüzde 20 indirim kampanyası ne zaman başlayacak? Toki indirimi için ödemeler hangi tarihlerde yapıalcak? İşte TOKİ yüzde 20 indirimin başlayacağı tarih; Vatandaşlar, kampanyadan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecek.

TOKİ yüzde 20 indirim için ne kadar ödeme gerekiyor?

TOKİ'nin yüzde 20 indiriminden faydalanabilmek için kalan taksit sayısı 12'den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahipleri başvuruda bulunabilirler. Başvuru sonrası ödemeleri yapılırda tüzde 20 indirim uygulanacak.

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.