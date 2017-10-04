Tokat'ta 4 çocuk annesini 'muska' yüzünden öldürmüş

04.10.2017 19:02:32



Erbaa ilçesinde iki gün önce çalıştığı tekstil fabrikasından Yunus Emre Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki evine dönen 4 çocuk annesi Arzu Dikal, evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Dikal, dün yapılan otopsinin ardından ilçede toprağa verildi. Olaydan sonra geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, bugün saat 14.00 sıralarında ilçe merkezinde Arzu Dikal'ın katil zanlısı olduğu öne sürülen Bedrettin A.'yı gözaltına aldı. Yakalanan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorgulandı. Zanlı sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.



MUSKA YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ



Bedrettin A. ilk ifadesinde Arzu Dikal'e muska yazdırdığını, yazılan muskadan sonra psikolojisinin bozulduğunu iddia ederek kadını öldürdüğünü söyledi. Dikal'ın evine çok yakın mesafede oturan zanlının olayın yaşandığı ilk gün de polis ekiplerince gözaltına alındığını ancak delil bulunamadığı için serbest bırakıldığı öğrenildi. Çelik yelek giydirilerek sağlık kontrolü için Erbaa Devlet Hastanesi'ne getirilen Bedrettin A. çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.