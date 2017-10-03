Tohma Mahallesine Kültür Merkezi

03.10.2017 11:57:23

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Malatya tohma Mahallesinde yapımına başlanan Kültür Merkezinin inşaatında sona yaklaşıldı.Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Tohma Mahallesinde yapımı devam eden ve bölgeye hizmet verecek olan kültür merkezi inşaatnda sona gelindi. Çalışmaların büyük oranda tamamlandığı merkezde bina içi seramik döşeme işi ile peyzaj düzenleme çalışmaları yürütülüyor.Tek kat olarak projelendirilen Tohma Kültür Merkezinde erkekler ve bayanlar için ayrı ayrı 2 adet çok amaçlı salon, idari bürolar, mutfak ve lavabo- tuvalet grupları bulunuyor. Engelli vatandaşların da rahatlıkla yararlanabileceği şekilde inşa edilen kültür merkezi ile bölge önemli bir sosyal-kültürel tesise kavuşmuş olacak.