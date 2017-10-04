Togo'da soygun girişimi: 3 ölü, 11 yaralı

04.10.2017 16:58:39

Togo'nun başkenti Lome'de silahlı soygun girişiminde 3 sivilin öldüğü belirtildi.

Güvenlik ve Sivillerin Korunması Bakanı Col Yark Damehame, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, başkentteki Büyük Lome Çarşısı'nda silahlı soygun girişiminin yaşandığını ifade etti.

Zanlıların çarşı içindeki mağazalara ateş açtığını belirten Damehame, burada 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 11 sivilin de yaralandığını söyledi.

Damehame, soygun girişiminde bulunanlardan 2'sinin kaçtığına, 2'sinin de olay yerindeki kalabalık tarafından linç edildiğine dikkati çekerek, yaşananların aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldığını kaydetti.