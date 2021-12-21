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Togg’un yeni logosu otomobille buluştu

Türkiye'nin otomobili TOGG, yeni logosuyla birlikte görücüye çıkacak.

2021-12-21 10:46:36

Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı'nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor.

YENİ LOGO OTOMOBİLLE BULUŞTU

Togg'un Twitter hesabından "#YenilikŞimdi" etiketiyle paylaşılan videoda, yeni logo ilk kez otomobilin üzerinde görüldü.

TOGG DÜNYA SAHNESİNE ÇIKIYOR

Öte yandan Togg, 5-8 Ocak 2022 tarihlerinde Las Vegas'ta gerçekleştirilecek CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak.

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