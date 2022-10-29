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TOGG'un renkleri belli oldu

Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimlerini verdi.

2022-10-29 17:37:24

Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı...

Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını...

Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını...

Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini...

Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV'un dış renklerinde buluşturdu.

Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını...

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