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TOGG'dan yerli otomobil paylaşımı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli araç üretiminden yeni görüntüler paylaştı. TOGG'dan yapılan açıklamada, 'Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor' denildi.

2021-11-01 00:26:19

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli araç üretiminden yeni görüntüler paylaştı. TOGG'dan yapılan açıklamada, "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor" denildi.

Paylaşımla birlikte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor."

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