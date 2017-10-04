Tofaş 'Aklım Fikrim Fiat' ile yenilikçi projelere desteğini sürdürecek

04.10.2017 13:23:29

Tofaş'ın yenilikçi projeleri desteklemek amacıyla başlattığı kurumsal inovasyon ve girişimcilik programı Aklım Fikrim Fiat'ın ikincisine katılım için başvurular başladı.

Tofaş açıklamasına göre, ilki geçen yıl gerçekleştirilen kurumsal inovasyon ve girişimcilik programı Aklım Fikrim Fiat, ikinci yılında da yenilikçi girişimlere desteğini sürdürmeye devam ediyor.

Aklım Fikrim Fiat'ın bu yıl odaklandığı alanlar büyük veri, nesnelerin interneti, müşteri deneyimi gibi alanlar olurken, satış ve servis hizmetleri, kişiselleştirilmiş hizmetler, mobilite çözümleri gibi alanlarda yeni iş fikirlerinin ortaya çıkmasının desteklenmesi amaçlanıyor.

Başvuruların 15 Aralık'a kadar devam edeceği organizasyonda, kabul edilecek projeler uygulanabilirlik, takımın yetkinliği, pazarın büyüklüğü, ölçeklenebilme potansiyeli, rekabet avantajı ve Tofaş ile olan iş birliği potansiyeline göre değerlendirilecek.

Programa seçilecek girişimciler kendilerine sunulan destekler ve mentorluk ile girişimlerini büyüterek Demo Günü'nde nihai ürünlerini jüriye sunacak. Demo Günü'nünde seçilen girişimler ise destek ve mentorluk almaya devam ederek, 2018 sonuna kadar programı başarıyla tamamlamaları halinde Tofaş'ın iş ortağı olma fırsatını yakalayacaklar.

Başarılı bulunan projelerle girişimciler, Tofaş'la iş birliği kurmanın avantajlarını yaşarken, Tofaş, Kworks, Keiretsu ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek'ten yoğun mentorluk desteği de alabilecekler. Aklım Fikrim Fiat'a katılmak isteyen girişimciler birden fazla projeyle programa katılabilecek.





- Forum ve İTÜ Çekirdek'ten yoğun mentorluk desteği de alabilecekler





Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tofaş İş Geliştirme Direktörü Türker Gürtekin, "Türkiye otomotiv endüstrisinin üretim lideri; aynı zamanda Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Maserati ve Ferrari markalarının Türkiye'deki satış ve satış sonrası hizmetlerini sunan Tofaş'ın kurumsal inovasyon ve girişimcilik programı olan Aklım Fikrim Fiat'ın bu yıl ikincisini gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Program, ikinci yılında da yenilikçi girişimlere destek vermek ve onları hayata geçirmek üzere Tofaş, Kworks, Keiretsu Forum ve İTÜ Çekirdek iş birliği ile yeniden tasarlandı." ifadelerini kullandı.

Gürtekin, programla Tofaş'ın odaklandığı konularda faaliyet gösteren yenilikçi girişimlerin, Tofaş'ın otomotiv sektöründeki bilgi ve deneyimlerinin de desteğiyle, geniş bayi-tedarikçi ağı ve Koç Topluluğu şirketlerine erişmelerini sağlayarak hızla büyümelerine destek olmayı hedeflediklerini kaydetti.

