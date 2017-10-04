Tırnakçılar işbaşında kameraya yakalandı

04.10.2017 19:32:30

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Karabük'te biri bayan 3 kişi girdikleri bir markette tırnakçılık yöntemiyle 25 saniyede kasadan bin TL para çaldı.Hırsızlık olayı, önceki akşam Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir markette meydana geldi. Markete gelen biri kadın, ikisi erkek 3 kişi alışveriş yaptıktan sonra para bozdurma bahanesiyle market görevlisini oyalamaya başladı. Bir diğer şahıs ise marketin görevlisini İngilizce olarak ürün sorarak uzaklaştırıyor. Bu sırada kasiyer parayı bozmasına rağmen, bayan ısrarla parayı o şekilde bozmaması gerektiğini anlatmaya çalıştı. Markette bulunan görevli ne yapacağını anlayamayınca tırnakçılık yapan bayan şahıs elini kasaya atarak bir miktar parayı eline aldı. Yaklaşık 25 saniye süren olayda şahıs kaşla göz arasında bin TL'yi tırnak yöntemiyle sol eline aldı. Bayan sol eline aldığı parayı daha sonra cüzdanının altına aldıktan sonra marketten ayrıldı.KASADAKİ AÇIĞI FARK ETTİMarket görevlisi gece marketi kapatacağı esnada yaptığı sayımda kasada bin TL açık verince güvenlik kamerasından tırnak yöntemiyle yapılan hırsızlık olayını gördü. Market görevlisi olayı fark ettikten sonra durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Markete gelen polis ekipleri eşkalini aldığı biri bayan 3 şahısla ilgili çalışma başlattı. Olay marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Market yetkilisi Şaban Özışık, yaşanan olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerini çevredeki diğer marketlere göndererek, aynı olayla karşı karşıya kalmamaları konusunda uyarıda bulundu.Özışık, yaşanan olayla ilgili İHA'ya yaptığı açıklamada, "Her akşam rutin şekilde kasaları kapattığımız sırada birinde açık verdik. Bir türlü bulamayınca kamera kayıtlarına baktık. Bu sırada bir bayanın kasiyeri meşgul ederken, birinin gözlemcilik yaptığını gördük. Kamera açılarını incelediğimizde 3 kişi olduğunu fark ettik. Kayıtlara daha dikkatli baktığımızda kasadan paraları alarak tırnakçılık tabir edilen hırsızlık olayında yaklaşık bin TL para almış. Kasiyerin ifadesine göre şahsın memleketine gideceğini ve paraların yeni olmasını istemiş. Başka hareketlerde yaparak kasiyerin kafasını karıştırıp paraları almış. Bunla ilgili bizde emniyete gerekli şikayette bulunduk. Yaşadığımız bu olayın diğer esnafın canı yanmasın. Buna benzer bir olayın başka bir şehirde kuyumcuda dolar bozdurma bahanesi ile yapan şahsılara benzettik" dedi.(Yasin Erdem /İHA)